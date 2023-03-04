В Томске группа неизвестных избила мужчину до полусмерти

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Вчера, 3 марта, группа неизвестных мужчин избила до полусмерти жителя Томска. Пострадавший на данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сестра мужчины рассказала журналисту «КП-Томск» подробности произошедшего.

«Был в гостях, отдыхал, собрался ехать в Колпашево, но передумал, вышел на Мира 76, так сказал таксист. Там на него и напали», - сообщила журналисту Евгения.

Девушка также уточнила, что семья пострадавшего уже обратилась в полицию. Именно в МВД подтвердили тот факт, что избиение произошло на остановке. Однако виновных не нашли.

Сам мужчина не может дать показания, так как на данный момент он находится в реанимации без сознания и под аппаратом ИВЛ.

Сестра пострадавшего также отметила, что в начале следующей недели отправится к следователю. На данный момент семья ищет очевидцев произошедшего инцидента.

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