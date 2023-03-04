В Томске 4 марта днем будет до -6 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В субботу, 4 марта, в Томске немного похолодает: столбик термометра опустится днем до -6 градусов. Метеорологи прогнозируют небольшой снег. Информация об этом появилась на портале регионального гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями.

В регионе также прогнозируют облачную погоду, прояснения и небольшой снег. «Днем по северо-западу без существенных осадков», - уточнили специалисты гидрометцентра. Температура воздуха будет варьироваться от -4 до -9°С.

По области и в самом Томске будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Местами порывы 15-17 м/с. Сохранятся гололедные явления.

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