Певец из Томска Сергей Павловский победил в финале «Битвы сезонов»

Томич Сергей Павловский победил в суперфинале "Битвы сезонов". Фото: аккаунт "Ну-ка, все вместе!" в "ВК"

Томский педагог эстрадного вокала Сергей Павловский победил в финале «Битвы сезонов» проекта «Ну-ка, все вместе!». Завершающий этап шоу транслировали накануне, 3 марта. Жюри, в которое вошли 100 представителей всех музыкальных жанров и направлений, возглавил известный певец Сергей Лазарев.

Сергей Павловский исполнил лирическую композицию «Не плачь» и набрал 97 голосов. Денежным призом для победившего в музыкальном конкурсе томича стал 1 млн рублей.

С небольшим отрывом от Сергея – всего в 4 голоса - на втором место оказалась Дарья Храмова. Третье место заняла Арпи Абкарян, завоевав 85 голосов экспертов.

Победа Сергея Павловского в масштабном музыкальном батле вызвала большой отклик земляков. «А разве в Томске бывает иначе? У нас лучшие педагоги, у нас лучшие ученики! Молодежь наша гордость! Теперь все наши поздравления будем отбивать в БКЗ !!!!!», «Сергей супер! хотя были сильные соперники!», - написали томичи в одном из пабликов в «ВК».

Напомним, впервые Сергея Павловского пригласили участвовать в проекте в 2021 году.