Педагог вокала из Томска выступит на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!»

Знакомство с этим проектом у Сергея началось еще год назад. Фото: из социальной сети

28 марта, в воскресенье, педагог эстрадного вокала Сергей Павловский из Томска выступит на популярном музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!», в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри.

Сергей исполнит композицию «Верни мне музыку» Муслима Магомаева, а сколько баллов он получит, будут решать легенды 90-х – Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина, композитор Григорий Гладков, заслуженный артист России Алексей Глызин, джазовые дивы, оперные певцы, исполнители народных песен, преподаватели вокала, топовые TikTok-блогеры и участники прошлых сезонов «Ну-ка, все вместе!».

Знакомство с этим проектом у Сергея началось еще год назад. Тогда томича пригласили на кастинг второго сезона, но не как участника, а как члена жюри (эксперта этого шоу). Наш земляк был не готов к такому повороту и ему не удалось пройти, так как презентовать себя, как артиста или эксперта имеет совершенно разные стратегии.

- В этом году меня пригласили снова, но уже как участника и уже с конкретными предложениями по репертуару, поэтому как такого кастинга не было, меня сразу утвердили и вот я в проекте. В это воскресенье состоится эфир, приглашенными гостями станет группа «2 Маши», одна из участниц этой группы Маша Шейх, сейчас является моей ученицей, поэтому волнительно вдвойне!

Музыкальное шоу выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 28 марта в 17.45.