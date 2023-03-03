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НовостиОбщество3 марта 2023 13:37

Мобильник привел жительницу Томской области на скамью подсудимых

Женщину будут судить за кражу
Екатерина Яганова
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кривошеинского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы Молчановского района. Женщину обвиняют в краже, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Из материалов дела известно, что в феврале прошлого года женщину пригласили в село Кривошеино в гости – брат предложил присоединиться к застолью в компании своих друзей. Когда пирушка закончилась, она вместе с остальными гостями ушла. Но! Через несколько часов вернулась – ей еще хотелось праздника. Правда, ее там уже не ждали – все спали. Оглядевшись в незапертой квартире, женщина увидела мобильник (стоимостью свыше 15 тысяч рублей). Соблазн взять его себе пересилил все разумные доводы.

Забрав сотовый, она поспешила уехать домой, в Молчаново - такси ей вызвал случайный прохожий на улице.

Женщину вскоре задержали. Уголовное дело, которое завели на нее из-за кражи мобильника, уже передали в Кривошеинский районный суд.