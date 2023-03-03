Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 9:20

Бывший сотрудник томского ГИБДД пойдёт под суд за взяточничество в 110 тысяч рублей

За вознаграждение он принимал экзамен по вождению
Дарья Черникова
Экс-сотрудник фигурирует в четырёх эпизодах получения взяток

Экс-сотрудник фигурирует в четырёх эпизодах получения взяток

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Томской области завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника ГИБДД в четырёх эпизодах получения взяток, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, фигурант принимал экзамены на право управления транспортными средствами. С июня 2021-го по июль 2022 года через знакомого он получил от четырёх человек деньги на сумму более 110 тысяч рублей. За полученное вознаграждение он проставлял в документе оценку “Сдал” на экзамене по вождению.

Расследование дела завершили, материалы направили в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Напомним, самая большая взятка в 2022 году в Томской области составила 8 млн рублей.