«Всегда был любознательным»: как молодой ученый из Томска от любви к электронике перешел к созданию связи для БПЛА

В Томск Антон приехал из Кемеровской области и поступил в ТУСУР. Фото: предоставлено героем публикации.

Антону Пащенко всегда была интересна внутренняя начинка электронных устройств. Возможно, поэтому он когда-то выбрал ТУСУР и радиоконструкторский факультет, а не театральный ВУЗ, хотя задатки и опыт были. Сейчас молодой человек занимается разработкой системы связи для беспилотных авиационных систем, сам собирает платы и программирует их в рамках выигранного гранта. При этом Антон не останавливается только на одной сфере, а пробует себя в различных научных направлениях. Как аспирант второго курса погрузился в мир электроники в новом материале проекта Сибфм Group «Будущее за молодыми учеными Томска».

Молодой ученый в начале пути попал на проект по разработке системы автоматизированного мониторинга пчелиных ульев. Фото: предоставлено героем публикации.

В Томск Антон приехал из Кемеровской области. До 8 класса учился в поселке городского типа Верх-Чебула, затем поступил в «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» областного центра региона. Развиваться Антон старался с разных сторон: в музыкальной школе он обучался театральному искусству, а также игре на баяне, но главной страстью являлась тяга узнать внутреннее устройство электроники.

«Всегда был любознательным, хотелось разобраться в различных устройствах, понять, как они работают. Иногда в голову приходили идеи создания различных изделий, которые, однако, оставались только на бумаге. Больше всего интересовало, как устроен и работает компьютер именно на уровне микросхем и сигналов», - рассказал Антон.

Именно этот факт подтолкнул молодого человека поступить в ТУСУР по направлению «Электроника и наноэлектроника», но у него не хватило баллов, чтобы поступить на бюджет. Альтернативой стал радиоконструкторский факультет, направление «Конструирование и технология электронных средств».

Антон стал лучшим выпускником ТУСУРа в 2019 году. Фото: предоставлено героем публикации.

«О сделанном выборе не жалел, были предметы по устройству микросхем, и по сигналам. В общем, в этом направлении я и хотел развиваться. Помимо техники интересовало и программирование, так как представляло собой наиболее простой и доступный путь реализации различных идей», - пояснил аспирант.

В данный момент Антон аспирант второго курса ТУСУР по направлению «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами». Как говорит сам молодой человек, по меркам сообщества он только включается в научную деятельность.

Первая проба пера в науке произошла, когда Антон попал в студенческое конструкторское бюро «Смена». Сходу молодой ученый попал на проект по разработке системы автоматизированного мониторинга пчелиных ульев. Ему дали задание разработать специальные устройства, которые анализируют звуки, издаваемые пчелами. На основе данных необходимо было сделать выводы о состоянии пчелосемей.

«Для полнофункциональной работы системы требовалось организовать беспроводной сбор данных с анализаторов. С этого началось изучение сетевых алгоритмов и доступных технологий беспроводной связи», - пояснил Антон.

Позже были разработки системы мониторинга крупного рогатого скота, радиотелеметрии объектов водоканала, которые только подкрепили интерес молодого ученого к изучению сетевых алгоритмов и доступных технологий беспроводной связи. Разные проекты не дают скучать и предоставляют возможность постоянно открывать что-то новое для себя.

Сейчас Антон аспирант второго курса. Фото: предоставлено героем публикации.

Антон имеет опыт создания приложений для компьютера и смартфонов, является соавтором двух патентов на изобретения. Простых путей он не выбирает, хотя мог бы уйти в программисты, где порог вхождения явно ниже, чем при работе с микроконтроллерами. Сейчас Антон трудится параллельно над несколькими проектами.

«В основном работа сейчас связана с проектированием печатных узлов радиоэлектронных устройств, их настройкой. Под них же пишутся и алгоритмы. Совместно с коллегами работаю над проектом мониторинга речных маяков. Модуль гибридной системы связи не исключение. Был спроектирован совместно с коллегой, а программированием пока занимаюсь только я», - поделился молодой ученый.

На разработку гибридной системы связи для беспилотных летательных аппаратов Антон получил миллион рублей в рамках конкурса «Студенческий стартап». Модуль будет иметь сразу несколько вариантов обеспечения связи: спутниковую, мобильную и беспроводную. Это позволит уменьшить шанс потери связи с пунктом управления за счет автоматического выбора наиболее стабильного интерфейса связи.

Молодой ученый считает пополнение багажа знаний о новых технологиях, разработку устройств и программного обеспечения не только работой, но и хобби. Некоторые задачи он даже разбирает на выходных, но тут для него главное соблюдать баланс труда и отдыха. В свободное время он любит взять в руки в бас-гитару, с которой выступал в качестве участника музыкальной группы, и освежить навыки, встретиться с друзьями, чтобы сыграть в настольные игры и обсудить истории из жизни.

Мечта Антона придумать такое оборудование, которое будет востребовано на рынке и приносить пользу людям. Желание претворяется в жизнь с помощью разработок, но это – лишь начало пути молодого ученого к будущим открытиям. Он активно участвует в конференциях, взаимодействует с научным сообществом узнает о новых результатах исследований и разработок в различных областях, что стимулирует его к изучению не только его узконаправленной области.