Следственный комитет Томска проведет проверку по факту падения ребенка с 4 этажа

Фото: СК РФ по Томской области.

В Томске следственный комитет проведет проверку по факту падения несовершеннолетнего с 4 этажа. На данный момент на месте работают специалисты, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, как в социальных сетях 3 марта появилась информация о том, что на улице Рабочая, 11а с балкона четвертого этажа выпал маленький ребенок. На данный момент мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"СКР по Томской области проводится проверка по размещенной в сети Интернет информации о падении малолетнего ребенка с балкона многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Рабочей, 11а в городе Томске", - говорится в сообщении.

Следователи также рассказали, что по предварительным данным мальчик находился дома без родителей.

На данном этапе проводится доследственная проверка.