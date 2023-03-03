В Томске на улице Рабочая с 4 этажа выпал маленький ребенок

Департамент здравоохранения дал комментарий о состоянии мальчика. Фото: "Регион-70".

В социальных сетях 3 марта появилась информация о том, что на улице Рабочая, 11 с балкона четвертого этажа выпал маленький ребенок. Как сообщают очевидцы, когда приехала реанимация, ребенок был жив.

"На ул. Рабочей, 11а трагедия. Маленький ребенок выпал с балкона четвертого этажа. Судя по видео ребенок упал на перила лестницы, затем на асфальт. Скорая приехала достаточно быстро, через пару минут приехала реанимация", - пишут свидетели в паблике "Регион-70".

В департаменте здравоохранения по Томской области журналисту "КП-Томск" дали комментарий. На данный момент мальчик находится в реанимации БСМП №2 в тяжелом состоянии.

Томские ведомства пока что не дают информацию о разбирательствах происшествия.

"КП-Томск" продолжи следить за инцидентом.