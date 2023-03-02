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НовостиОбщество2 марта 2023 9:09

Телефонные мошенники пытались похитить у томича все денежные сбережения

Мужчина сдал злоумышленников правоохранителям.
Дарья Черникова
После беседы с аферистом, томич отправился в ближайшее отделение банка и рассказал о звонке.

После беседы с аферистом, томич отправился в ближайшее отделение банка и рассказал о звонке.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По предварительным данным, мужчине позвонил незнакомец и представился банковским сотрудником. По уверениям лже-работника, персональные данные томича заполучили злоумышленники и пытаются оформить на него кредит. Собеседнику предложили оформить в отделении банка две кредитные карты и перевести на них сбережения, как на якобы безопасные счета.

После беседы с аферистом, томич отправился в ближайшее отделение банка и рассказал о звонке. Сотрудник объяснил мужчине, что тот чуть стал жертвой мошенников. Томич обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

В МВД напоминают о том, что безопасных счетов не существует, а совершить финансовые операции по телефону предлагают злоумышленники, которые хотят завладеть чужими деньгами.

Напомним, томич стал жертвой мошенников при покупке квартиры.