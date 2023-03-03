Томские спасатели помогли заболевшему крановщику спуститься на землю

Фото: пресс-служба Томской областной поисково-спасательной службы.

2 марта в 21:07 в дежурную часть Томской областной поисково-спасательной службы сообщили об инциденте на объекте строительства аэропорта. Крановщику неожиданно стало плохо, у него нарушилась координация движения. Мужчина не мог сам выйти из кабины башенного крана, объяснили в пресс-службе ведомства.

Специалисты прибыли на место. С помощью альпинистского снаряжения пострадавшего спустили в спасательной косынке на землю.

Томича передали медикам скорой помощи для обследования и лечения.

Напомним, спасатели нашли потерявшихся в лесу жительниц Томской области.