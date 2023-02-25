Спасатели нашли потерявшихся в лесу жительниц Томской области

Девушек обнаружили в лесу в темное время суток. Фото: ОГБУ "ТО ПСС"

Накануне, 24 февраля, в 20:05 в Томской областной поисково-спасательной службе получили сообщение о пропаже двух женщин. Инцидент произошел в районе деревни Кисловка. Потерявшихся женщин удалось отыскать в лесу живыми. Об этом сообщила пресс-служба ОГБУ «ТО ПСС».

«Потерялись две девушки 1999 и 2000 года рождения. Спасатели выехали для проведения поисково-спасательных работ. В 21:50 потерявшиеся были найдены в лесу и эвакуированы на снегоходе до аварийно-спасательной машины», - сказано в сообщении.

Спасенных под Томском девушек доставили в город. В пресс-службе уточнили, что помощь врачей им не потребовалась.

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