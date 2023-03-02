В первые мартовские дни Венера и Юпитер тесно сблизятся на ночном небе Томска

Венера на ночном небе - следующий объект после Луны Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

1 и 2 марта в специальные приборы томичи могут заметить сближение Венеры и Юпитера. Небесные тела приблизятся друг к другу на максимально близкое расстояние.

На той же дистанции от них расположится Луна, сообщил "Вести.Томск" астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов.

Венера на ночном небе - следующий объект после Луны. Юпитер светит ярче остальных астрономических объектов. В телескопе три планеты встретятся в одном поле зрения.

Напомним, жители Томской области наблюдали северное сияние в Стрежевом 16 февраля.