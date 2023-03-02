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НовостиОбщество2 марта 2023 10:06

В первые мартовские дни Венера и Юпитер тесно сблизятся на ночном небе Томска

Неподалёку от планет расположится Луна
Дарья Черникова
Венера на ночном небе - следующий объект после Луны

Венера на ночном небе - следующий объект после Луны

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

1 и 2 марта в специальные приборы томичи могут заметить сближение Венеры и Юпитера. Небесные тела приблизятся друг к другу на максимально близкое расстояние.

На той же дистанции от них расположится Луна, сообщил "Вести.Томск" астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов.

Венера на ночном небе - следующий объект после Луны. Юпитер светит ярче остальных астрономических объектов. В телескопе три планеты встретятся в одном поле зрения.

Напомним, жители Томской области наблюдали северное сияние в Стрежевом 16 февраля.