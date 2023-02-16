"Редкое явление": жители Томской области наблюдали северное сияние в Стрежевом

Северное сияние не каждый год можно увидеть в Томской области. Фото: "Регион-70"
В Томской области в ночь на 16 февраля в Стрежевом наблюдалось северное сияние. Томичи выложили фотографии с видеорегистратора в социальные сети. Однако астроном томского планетария Евгений Парфенов рассказал, что данное явление очень редкое для нашего региона.
"Северное сияние не каждый год можно увидеть в Томской области. Чем севернее местоположение, тем больше шансов его увидеть", - сказал эксперт.
Фото: "Регион-70"
Астроном также добавил, что для северного сияния важна не только широта, а еще и расстояние от магнитного полюса Земли, положение которого не совпадает с географическим полюсом.
Как отметил эксперт, на данный момент полюс движется в сторону Сибири, однако скорость и направление этого движения неравномерны и могут изменяться. Именно поэтому северное сияние может появляться в Томской области чаще, чем раньше.
Отметим, что в Стрежевом северное сияние встречается не в первые. В 2020 году такое явление также наблюдалось в начале февраля.