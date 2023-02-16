Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2023 4:59

"Редкое явление": жители Томской области наблюдали северное сияние в Стрежевом

Жители Томской области поделились фотографиями северного сияния в Стрежевом
Ксения Высотина
Северное сияние не каждый год можно увидеть в Томской области. Фото: "Регион-70"

Северное сияние не каждый год можно увидеть в Томской области. Фото: "Регион-70"

В Томской области в ночь на 16 февраля в Стрежевом наблюдалось северное сияние. Томичи выложили фотографии с видеорегистратора в социальные сети. Однако астроном томского планетария Евгений Парфенов рассказал, что данное явление очень редкое для нашего региона.

"Северное сияние не каждый год можно увидеть в Томской области. Чем севернее местоположение, тем больше шансов его увидеть", - сказал эксперт.

Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"

Астроном также добавил, что для северного сияния важна не только широта, а еще и расстояние от магнитного полюса Земли, положение которого не совпадает с географическим полюсом.

Как отметил эксперт, на данный момент полюс движется в сторону Сибири, однако скорость и направление этого движения неравномерны и могут изменяться. Именно поэтому северное сияние может появляться в Томской области чаще, чем раньше.

Отметим, что в Стрежевом северное сияние встречается не в первые. В 2020 году такое явление также наблюдалось в начале февраля.

Интересное