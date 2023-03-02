В Томской области возобновили диспансеризацию и профилактические осмотры с 1 марта

На первом этапе пациенты заполняют анкету и сдают общий анализ крови. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 марта в поликлиниках и больницах Томской области возобновили плановые профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и профилактические осмотры для годовалых детей. Комплекс мероприятий проводят в будни по предварительной записи в поликлиниках. Некоторые учреждения принимают вечером и по субботам, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Осмотры важны для определения рисков развития хронических и тяжёлых заболеваний. Диспансеризацию необходимо проходить раз в три года гражданам от 18 до 39 лет, после 40 лет - ежегодно. 2023-м проверить здоровье приглашают жителей 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 и 2005 годов рождения, объяснили в департаменте здравоохранения.

На первом этапе пациенты заполняют анкету, сдают общий анализ крови, онкомаркеры, определяют показатели холестерина и сахара, индекс массы тела, делают флюорографию или рентген, женщин направляют в смотровой кабинета и на маммографию. Следующим шагом шагом идёт посещение узких специалистов.

Углублённую диспансеризацию нужно проходить людям после полного выздоровления от тяжёлых заболеваний, коронавирусной инфекции в средней и тяжёлой формах, с хроническими патологиями, старше 60-летнего возраста.

В 2022 году профилактические медицинские осмотры приостановили 22 декабря после постановления Роспотребнадзора.

Напомним, в больницах Томской области усилили противоэпидемические мероприятия и ввели запрет на посещение пациентов.