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НовостиОбщество27 февраля 2023 5:09

Томич стал жертвой мошенников при покупке квартиры

Местный житель перевёл злоумышленникам 115 тысяч рублей в качестве предоплаты
Дарья Черникова
После получения средств, злоумышленник перестал выходить на связь.

После получения средств, злоумышленник перестал выходить на связь.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Томске возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратился местный житель с заявлением о хищении средств, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным, мужчина решил купить двухкомнатную квартиру. Он нашёл нужный вариант на одном из интернет-порталов. Продавец предложил обсудить сделку по мобильному телефону. Он убедил томича перевести ему залог в сумме более 115 тысяч рублей через банкомат. После получения средств, злоумышленник перестал выходить на связь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские напомнили о безопасности в интернете и посоветовали не переводить предоплату перед покупкой.

Напомним, томские полицейские задержали 17-летнего курьера телефонных мошенников