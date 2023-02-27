Томич стал жертвой мошенников при покупке квартиры

После получения средств, злоумышленник перестал выходить на связь. Фото: Даниил ОПАРИН

В Томске возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратился местный житель с заявлением о хищении средств, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным, мужчина решил купить двухкомнатную квартиру. Он нашёл нужный вариант на одном из интернет-порталов. Продавец предложил обсудить сделку по мобильному телефону. Он убедил томича перевести ему залог в сумме более 115 тысяч рублей через банкомат. После получения средств, злоумышленник перестал выходить на связь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские напомнили о безопасности в интернете и посоветовали не переводить предоплату перед покупкой.

Напомним, томские полицейские задержали 17-летнего курьера телефонных мошенников