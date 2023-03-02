Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 3:43

На прошлой неделе в Томске зарегистрировали 7 564 случая заражения ОРВИ

Из-за распространённости инфекций закрыли одну школу
Дарья Черникова
В девяти дошкольных образовательных учреждениях закрыли 15 групп.

В девяти дошкольных образовательных учреждениях закрыли 15 групп.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 20 по 26 февраля в Томской области снизилось количество заболеваний ОРВИ на 29%, по сравнению с предыдущей неделей. В регионе зарегистрировали 7 564 случая заражения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Каргасокском районе уровень распространения выше эпидемического на 174%, в Томском - на 113,8%, в Александровском - на 29%. 55% фактов заражения ОРВИ зафиксировали в Томске.

На восьмой неделе в регионе выявили 27 случаев гриппа B. Специалисты регистрируют вирус негриппозной этиологиии и коронавирусную инфекцию.

Из-за массовой заболеваемости закрыли одну школу, частично - 58 классов в 19 учебных заведениях. В девяти детский садах малыши не посещают 15 групп.

Напомним, 1 марта в Томской области от ковида скончался один человек.