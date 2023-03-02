В Томской области планируют газифицировать почти 40 социальных объектов

В селе Первомайское три котельные для детских садов переведут на газовое отопление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области газифицируют около 40 объектов социальной сферы. В перечень включили поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады, заявила председатель комитета по газификации и реализации энергоэффективных проектов регионального департамента промышленности и энергетики Екатерина Дергачева в эфире на “Радио России”.

Новый план включает в себя социальные объекты. По словам главы представительства, ещё в списке присутствуют 28 медицинских и девять образовательных учреждений.

В селе Первомайское три котельные для детских садов переведут на газовое отопление. Дополнительные средства выделят на разработку проектно-сметной документации на такое же число школьных котельных в сёлах Кандинка и Лучаново Томского района и село Победа Шегарского района.

Напомним, собственники частных домовладений в Томске могут подать заявку на догазификацию.