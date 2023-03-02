На должность мэра Томска претендуют депутат Шабанов и Первушина

Фото: Анна Ковалёва

Два человека подали документы на конкурс по выборам мэра Томска. Ими стали депутат думы Томска Инга Первушина и бывший депутат думы Стрежевого Федор Шабанов, сообщили в городской думе.

"Сегодня, 2 марта, на конкурс по выборам мэра Томска документы сдали Инга Первушина и Федор Шабанов", - сообщил представитель думы.

Отмечается, что на данный момент на конкурс зарегистрировано четверо кандидатов.

Ранее также сообщалось, как безработная жительница Томска претендует на пост мэром в городе.