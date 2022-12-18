В Томске впервые перевели путевые заметки французского профессора Жюля Легра о Сибири

Фото: пресс-служба Томского государственного университета

В Томске впервые в России сделан перевод книги «В Сибири» французского профессора-слависта Жюля Легра, жившего во второй половине 19 — начале 20 века. Перевод выполнили сотрудники Научной библиотеки ТГУ, сообщила пресс-служба вуза.

Книга описывает взгляд путешественника на Сибирь в 1897 году и состоит из восьми глав, одна из которых посвящена подробному описанию Томска и томского общества в этот исторический период.

По словам переводчика книги, ведущего библиотекаря отдела рукописей и книжных памятников Ольги Крупцевой, Легра провел в Томске чуть больше месяца в апреле 1897 года и уехал с открытием навигации по Томи.

«Легра показал историю Томска через портреты людей, например, Василия Марковича Флоринского – одного из отцов-основателей Томского государственного университета. Автор описывает его как сурового авторитарного человека, но на котором была в то время огромная ответственность за сферу образования на территории всего Западно-Сибирского округа», — цитирует пресс-служба заведующего отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ Кирилла Конева.

Издание книги стало возможным благодаря проекту ТюмГУ «Человек в меняющемся пространстве Урала и Сибири», по которому было получено финансирование на продолжение перевода, привлечение научного редактора и изготовление макета издания.

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