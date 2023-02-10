Томичам дали 10 советов по безопасному использованию газа

Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты обратили внимание жителей Томска на правила поведния и эксплуатации газовых систем. Об этом сообщило издание "АиФ-Томск" со ссылкой на компанию по газификации индивидуальных жилых домов. По словам экспертов, первое правило проживания в доме с газом - исправное оборудование. Чтобы убедиться в отсутствии изъянов, необходимо подписать договор с обслуживающей компанией. Приобретая газовую плиту, лучше выбирать модели с функцией «газ-контроля», она автоматически перекрывает газ, если нет пламени при включенном приборе. Устанавливать и ремонтировать газовое оборудование должны только профессионалы. Категарически запрещено использовать газовые трубы в качестве вешалок, хранить баллоны рядом с источниками тепла и подпускать детей к газовым приборам. «На этапе строительства (частного) дома нужно определиться с выбором подрядчика, который проведёт газопровод. Подрядчик должен иметь квалифицированные допуски, быть аттестованным Национальным агентством контроля сварки. Также для соблюдения мер безопасности должны быть соблюдены такие нормы как: наличие окна, вентиляции, оптимальной площади, должен быть идентификатор загазованности помещения», - рассказал "АиФ-Томск" директор компании по газификации индивидуальных жилых домов Вадим Землянский. Если в помещении чувствуется запах газа, следуйте правилам безопасности: - перекройте кран на трубе подачи газа, распахните окна и выйдите из дома или квартиры; - позвоните в газовую службу (номер 104) на улице, так как использование мобильного телефона в загазованном здании может стать причиной взрыва; - не пользуйтесь спичками, осветительными и любыми другими электрическими приборами; - перемещайтесь по помещению нагнувшись (газ скапливается в верхней части комнат).