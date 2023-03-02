В томских детских садах установят восемь новых спортивных площадок

На возведение площадок выделили 10 миллионов рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В детских садах Томска установят восемь новых спортивных площадок в 2023 году. На обустройство территорий направили 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инициаторами проекта стали депутаты томской думы. Как сообщили в городском департаменте образования, места для активных занятий оборудуют в детских садах №24 (на территории корпуса по улице 30-летия Победы, 10), №44 (на переулке Карском, 24а), №56 (по Иркутскому тракту, 182), №85 (корпус на переулке Нахимова, 6), №88 (адрес - Интернационалистов, 37), №99 (на территории корпуса по улице Лебедева, 115).

Напомним, будущее спорной территории заброшенного детского сада обсудили томские депутаты.