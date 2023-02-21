Будущее спорной территории заброшенного детского сада обсудили томские депутаты

На территории заброшенного участка невозможно возведение нового дошкольного учреждения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 февраля на комитете по по градостроительству, землепользованию и архитектуре томские депутаты рассмотрели вопрос о переводе земли, на территории которой находится заброшенный детский сад №27 в селе Тимирязевское. Заместитель мэра Алексей Макаров уточнил, что территория не используется, однако возведение нового дошкольного учреждения невозможно из-за котельной, автостоянки и гаражей, расположенных рядом, что противоречит законам.

Алексей Макаров предложил перевести участок в зону делового, коммерческого и общественного назначения. После урегулирования вопросов территорию возможно выставить на продажу для частных инвесторов.

Депутаты считают, что поступить с территорией необходимо иначе. Игорь Лютаев предложил возвести на земле детский клуб, дом культуры, библиотеку или музыкальную школу. Его коллега Илья Леонтьев порекомендовал передать участок Тимирязевскому лесничеству. По мнению народного избранника, важно отыскать средства и с системным подходом решить судьбу территории.

Обсуждение проблемы перенесли на новое заседание в марте.