В Томске ремонтируют подъезды к Коммунальному мосту

Фото: пресс-служба администрации города Томска.

В среду, 22 февраля, заместитель главы Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров провел очередное заседание штаба по ремонту Коммунального моста. В нем приняли участие специалисты департамента капстроительства и подрядной организации ООО «РСТ-Мост». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как стало известно, замглавы поручил подрядчику сделать въезды на мост более пологими – чтобы водители не притормаживали, проезжая их. Устранять дорожные дефекты будут в ночь на 23-е февраля. В ночь с четверга на пятницу планируют отремонтировать подъезд с противоположной стороны - у поста ДПС. Работы выполнят во время уборки моста, когда движение по нему будет перекрыто, - с 3.00 до 4.30.

Фото: пресс-служба администрации города Томска.

Кроме того, до 15 марта отремонтируют пятую опору, которая находится в русле Томи.

- Погодные условия нестабильные, но нужно максимально ускоряться, чтобы успеть до ледохода. Поэтому несмотря на праздничные и выходные дни, бригады подрядчика будут продолжать работу в штатном режиме, - отметил Макаров.

Уточним, шпунтовое ограждение на пятой опоре установлено на 46%. В ближайшие дни подрядчик откачает воду, чтобы отремонтировать основания конструкций. Кстати, соседняя, четвертая, опора, которая также находится в русле реки, уже отремонтирована: заделаны швы и трещины, отремонтированы ригели (несущие балки моста), нанесено антикоррозийное покрытие. В среду строители начали убирать шпунтовые ограждения. В настоящее время на объекте работает 72 человека.

Напомним, что подъезды к Коммунальному мосту устраивали зимой, поэтому покрытие проезжей части выполнено во временном варианте. Из-за большого потока машин, в том числе и большегрузов, а также перепадов температуры дорога на въездах деформировалась. Зимой привести ее в порядок не представляется возможным. Тем не менее ситуация на въездах на Коммунальный мост находится на постоянном контроле специалистов мэрии.

Стоит также отметить, что ремонт Коммунального моста проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок выполнения работ - 15 декабря 2023 года.