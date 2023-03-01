Запретили навещать пациентов: в томских больницах усилили противоэпидемические мероприятия

Сотрудникам следует усилить контроль за дезинфекцией и обеззараживанием воздуха в палатах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В стационарах Томской области усилили мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ. Соответствующее постановление подписала главный государственный врач региона Ольга Пичугина, документ опубликовали на сайте областного Роспотребнадзора.

В больницах вводят строгие меры по цикличности заполнения палат - в одно помещение запрещено размещать пациентов, поступивших в разные дни. Необходимо минимизировать прямой контакт между больными и персоналом разных отделений, отдать приоритет выполнению максимально возможного количества процедур, использовать переносное оборудование для рентгена, ЭКГ, УЗИ.

Сотрудникам следует обеспечить питание пациентов в палатах, усилить контроль за дезинфекцией и обеззараживанием воздуха, запретить пациентам временно покидать стационары. Администрации медицинских организаций должны вынести решение о запрете посещения больных не только родственниками и друзьями, но и социальными работниками.

Напомним, уровень заболеваемости ОРВИ в Томской области превысил эпидпорог на 33,7%.