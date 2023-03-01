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НовостиОбщество1 марта 2023 10:53

За минувшие сутки в Томской области от ковида скончался один человек

Число заболевших выросло до 161 человека
Екатерина Яганова
Ковид не отступает.

Ковид не отступает.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области резко выросло количество заболевших ковидом. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

По данным на 1 марта, в регионе выявлен 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 1 летальный исход. Выздоровело 257 пациентов, а медицинская помощь потребовалась 24 томичам.

Что касается общероссийской статистики: в стране за сутки выявили 13 438 новых случаев заражения, выздоровело после коварной болезни 16 557 человек.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что все восприимчивые к ковиду уже переболели. Но сезонные респираторные вирусы еще будут буйствовать до конца апреля.