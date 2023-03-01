За минувшие сутки в Томской области от ковида скончался один человек

Ковид не отступает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области резко выросло количество заболевших ковидом. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

По данным на 1 марта, в регионе выявлен 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 1 летальный исход. Выздоровело 257 пациентов, а медицинская помощь потребовалась 24 томичам.

Что касается общероссийской статистики: в стране за сутки выявили 13 438 новых случаев заражения, выздоровело после коварной болезни 16 557 человек.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что все восприимчивые к ковиду уже переболели. Но сезонные респираторные вирусы еще будут буйствовать до конца апреля.