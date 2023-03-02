В Томске обсудили введение нового курса “Основы российской государственности” для инженеров

Направление разрабатывают преподаватели высших учебных заведений России. Фото: Пресс-служба ТПУ

В Томском политехническом университете завершилась конференция «Формирование мировоззрения для технологического лидерства России» в рамках проекта “ДНК России”. Основной целью стало формирование учебно-методического комплекса нового образовательного курса “Основы российской государственности” для инженеров и технических профессий, сообщили в пресс-службе ТПУ.

По словам губернатора региона Владимира Мазура, необходимость занятий зрела давно. После поставленной задачи президентом России Владимирым Путиным, в вузе решили развивать направление.

В мероприятии приняли участие проректоры по воспитательной работе и образовательной деятельности вузов Сибирского федерального округа, студенты, преподаватели и представители технологических компаний. Каждый предложил уникальное развитие, формат обучения, рекомендации и замечания.

Курс введут с сентября 2023 года для первокурсников всех вузов России, рассказал научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин.

“Направление разрабатывают преподаватели высших учебных заведений государства. Важно понимать, что перед инженерным образованием стоят сверхзадачи формирования нового поколения инженеров-конструкторов и создателей. Тех, кто будут разрабатывать новые технологии, знания и решения. Мы очень благодарны Томскому политеху за инициативу провести первую конференцию в этом году. Впереди еще десять по всей стране. В предмете используют предложения преподавателей”, — объяснил он.

Ректор ТПУ Дмитрий Седнев рассказал, что через новые подходы студентам начнут прививать критическое мышление, являющееся неотъемлемой частью инженерной деятельности.

Напомним, конференция «Формирование мировоззрения для технологического лидерства России» провели в Томском политехническом университете.