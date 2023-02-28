Конференция «Формирование мировоззрения для технологического лидерства России» проходит в Томском политехническом университете

Это четвёртая конференция в серии проекта. Фото: Ксения Высотина

27 и 28 февраля в Томском политехническом университете проводят конференцию "Формирование мировоззрения для технологического лидерства России" в рамках проекта “ДНК России” и дискуссионных событий "Технологическое лидерство: идеи, практики, рецепты". В числе участников - преподаватели, студенты, проректоры по воспитательной работе и образовательной деятельности вузов Сибирского федерального округа, представители технологических компаний. Они обсудят подходы и модули преподавания нового курса "Основы российской государственности", сообщили в пресс-службе вуза.

Как объяснил ректор ТПУ Дмитрий Седнев, выбор место не случаен. Университет - форпост инженерного образования в азиатской части страны. В программу “Приоритет 2030” специалисты заложили стратегический проект, посящённый образованию и решили принять участие в программе “Передовые инженерные школы”.

В течение двух дней эксперты побеседуют о формировании личности инженера, образовательном фундаменте, философских и социогуманитарных основах, знании истории России. По словам заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилы Огородовой, формирование мировоззрения специалистов нужно актуализировать в соответствии с современными реалиями.

"Очень важно, чтобы в России сообщество инженеров получило некий государственный статус. Эксперты должны найти свое место не только в открытиях и достижении технологического лидерства, но и в понимании собственной роли в стране”, - заявила Огородова.

Это четвёртая конференция в серии программы. Научный руководитель проекта “ДНК России” Андрей Полосин объяснил, что предпосылки реорганизации заложили в 2021 году. Задача инициативы - положиться на на опыт и экспертизу доцентов, профессоров, кандидатов наук, преподавателей, аспирантов и студентов.

Участники ведут групповую работу в рамках форсайт-сессии "Мировоззренческий вектор технологического лидерства России". В итоге они создадут методические рекомендации преподавателям нового курса для инженеров “Основы российской государственности”.

Напомним, томские ученые и художники завершили экспедицию на Васюганские болота.