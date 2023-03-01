В Томске котенка саванны продают за 300 тысяч рублей

Саванна. Фото: "Авито".

1 марта в России отмечают День кошек. Корреспондент «МК в Томске» пролистал объявления на Авито и выяснил, каких котят и по какой цене сегодня продают в областном центре. Кстати, на 16 часов 1 марта на сайте было выложено 1 147 объявлений о продаже усатых-полосатых.

Итак, топ-3 открывает котенок породы саванна. Его стоимость хозяйка оценили в 300 тысяч рублей. В объявлении указано, что «малыш растет в домашних условиях, ладит с детьми и животными».

Уточним, данную породу вывели в Америке в 1986 году – скрестили кошку и сервала. На сегодня котят сервала считаются одними из дорогих в мире, поэтому цена за томского считается вполне адекватной.

На втором месте расположился годовалый мейн-кун – 70 тысяч рублей. Хозяйка написала, что «молодой роскошный самец уже завоевал чемпионские титулы», а еще он понимает человеческую речь и хорошо поддается дрессировке.

Мейн-кун. Фото: "Авито".

Третью строчку пьедестала занимает кошечка породы русская голубая - 50 тысяч рублей. Она «добрая, нежная, спокойная и любвеобильная, от титулованных родителей».

Русская голубая кошечка. Фото: "Авито".

Также среди дорогих усатых мурчалок можно выделить котят породы манчкин (45 тысяч), бенгальских (40 тысяч) и абиссинских (35 тысяч).

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