В Томске щенков редкой породы продают за 200 тысяч рублей

Мальтипу. Фото: сайт Авито.

200 тысяч рублей просят за чистокровного щенка породы мальтипу. Корреспондент «МК в Томске» выяснил, сколько в областном центре просят за песика с родословной и насколько адекватна запрашиваемая цена.

Ответы на вопросы нашлись на одном из популярных сайтов частных объявлений. Так, самым дорогим щенком в Томске оказался малыш породы мальтипу, которого заводчики оценили в 200 тысяч рублей. В объявлении указано, что «песик с глазами бусинками очень игривый, активный, послушный, уже знает некоторые команды. Малыш привит и чипирован». Как сообщил московский кинолог Сергей Антипов, цена щенка вполне адекватная – в среднем по России их продают за 130-150 тысяч рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге есть уникальные предложения, где стоимость превышает 500 тысяч.

На втором месте по дороговизне находится щенок французского бульдога. Хозяева оценили малышку уникального голубого окраса, чьи родители прошли генетический тест на здоровье в 170 тысяч.

Французский бульдог. Фото: сайт Авито.

Замыкает тройку померанский мини-шпиц – в Томске щенка этой породы можно приобрести за 100 тысяч рублей. Хозяйка написала, что «у щенка богатая шуба, устойчивая психика. Хорошая родословная со знаменитыми предками». Сергей Антипов отметил, что померанского шпица любят не только в Томской области. Щенков этой породы можно купить и за 65 тысяч рублей, а модных окрасов (белый, голубой, подпалый) выставочных – от 140 до 160 тысяч.

Мини-шпиц. Фото: сайт Авито.

За 100 тысяч в Томске также можно купить щенка редкой породы китайский чунцин, которая считается одной из самых древних в мире. По-другому ее называют китайский бульдог или восточная гончая. Кинолог сказал, что если «маленького чунцина предлагают за сумму ниже 60-50 тысяч, то стоит задуматься о чистоте его породы».