«Уже готово 52%»: Ратнер рассказал о ремонтных работах на Коммунальном мосту в Томске

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 1 марта, в первый день весны и.о. мэра Томска Михаил Ратнер провел выездной штаб на Коммунальном мосту. Как заявил глава города – «все идет по графику». Журналист «КП-Томск» передает важные новости с места событий.

На совещании было также озвучено, что 52% работ по общему объему уже выполнено. Также отмечается, что затраченные 380 млн рублей полностью ушли по первому этапу работ.

Помимо этого, на выездном штабе и.о. мэра города заявил, что уже к 10 октября 2023 года планируется открыть двустороннее движение по мосту.

"Ремонт опоры до 15 марта и сразу приступим к демонтажу ледовой дороги.10 октября по графику должно быть открытие двустороннего движения. Предлагайте план мероприятий, по которому сдвинем это влево к сентябрю, и подрядчик, и заказчик", - сказал Ратнер.

Фото: Анна Ковалёва

Напомним, что почти год жители Томска обсуждают одну и ту же тему. Ремонт на Коммунальном мосту. За это время на объекте, что только не произошло. На данный момент автомобилисты продолжают обсуждать тему пробок. Например, на прошлой неделе, многочасовой затор на Коммунальном мосту образовался из-за разбившегося из-за потепления стыка со стороны города.

Фото: Анна Ковалёва

Тогда сообщалось, что вечером 22 февраля на подъезде к Коммунальному мосту с двух сторон фиксировались больше пробки. Затор сохранялся практически до ночи.

На следующий день администрация Томска сообщила, что подрядчик уже устранил дефекты с двух сторон моста.

«Был выполнен демонтаж деффектного дорожного полотна, подготовлено основание и уложены плиты для более плавного подъезда к мосту в районе деформационных швов. Речь идет о тех участках, которые ранее были заделаны холодными смесями. Для более надежного покрытия, ввиду наступления положительных температур, было принято решение вместо асфальта выполнить укладку бетонных плит. Однако такого размера — метр на метр — они не производятся, их пришлось изготавливать под заказ, что сказалось на сроках», — сообщил начальник департамента капитального строительства мэрии Арслан Садыков.

Фото: Анна Ковалёва

Однако пробки на мосту появляются не только из-за подобных коллапсов. По сей день томичи жалуются на работу светофоров возле объекта.

Напомним, что на прошедшие выходные специалисты изменили на выходные режим работы светофора у Коммунального моста на левом берегу Томи. Время было увеличено на 20 секунд для проезда транспорта со стороны Черной Речки.

Именно такое изменение тоже повлекло за собой образование новых заторов. В выходные дни томичи писали в социальных сетях о скопившихся пробках на въезде в город.

На данный момент, по информации департамента капитального строительства мэрии Томска, демонтажные работы на мосту по второму этапу завершены на 100%. Выполнены эксплуатационные обустройства опоры 6, произведена забивка шпунта на 5ой опоре, уложен тампонажный слой из бетона на опоре 5, производится работы по ремонту опоры 5, выполняются работы по установке опалубки консольной части пролетного строения 30%, установка опалубки и армирование шкафной стенки опоры № 1 70%.