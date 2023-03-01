Замруководителя Следственного комитета Томской области принял меры для решения проблем граждан с медикаментами

Некоторых граждан заинтересовала возможность трудоустроиться в Следственный комитет. Фото: пресс-служба СК РФ по Томской области

Заместитель руководителя СУ СК России по Томской области Михаил Селюков провёл личный приём жителей Парабельского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Граждане задали вопросы по обеспечению медицинскими изделиями и лекарственными препаратами. Некоторых заинтересовала возможность трудоустроиться в Следственный комитет.

В конце собрания должностным лицам управления раздали поручения и приняли меры для решения проблем заявителей.

Напомним, председатель СК России Бастрыкин взял на контроль дело о непредоставлении новой квартиры семье из аварийного дома.