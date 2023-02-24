В Управлении Росгвардии по Томской области вручили государственные награды

Вручение прошло в Управлении Росгвардии по Томской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО сотрудников спецподразделений и военнослужащих приставили к государственной награде. Вручение прошло в Управлении Росгвардии по Томской области.

Росгвардейцев наградили медалью «За отвагу» и медалью Жукова. Шесть военнослужащих регионального ведомства получили медали «Участник специальной военной операции».

Сотрудники получили знаки отличия из рук главы управления, полковника полиции Раиса Айбатова. Он поблагодарил сотрудников за мужество и отвагу, а также высокий уровень боевой подготовки.

Уточняется, что аналогичные мероприятия прошли в Новосибирске и Кемерове.

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