Экс-сотрудник колонии в Асино Томской области получил условный срок

В суде приняли во внимание признание вины, смягчающие обстоятельства и отзывы о личности фигуранта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асиновском городском суде Томской области 15 февраля вынесли приговор бывшему сотруднику службы исполнения наказаний в регионе Александру Миснику, сообщили в ведомстве.

По данным суда, фигурант являлся должностным лицом. Он пользовался служебными полномочиями в корыстных целях и незаконно хранил боеприпасы.

В суде приняли во внимание признание вины, смягчающие обстоятельства и отзывы о личности Мисника. За злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение боеприпасов ему назначили три года условно с испытательным сроком 3,5 года и лишили возможности занимать определённые должности.

Напомним, томича приговорили к условному сроку за помощь в заключении контракта.