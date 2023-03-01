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НовостиОбщество1 марта 2023 8:39

Экс-сотрудник колонии в Асино Томской области получил условный срок

Бывшего работника ФСИН осудили за злоупотребление должностными полномочиями
Дарья Черникова
В суде приняли во внимание признание вины, смягчающие обстоятельства и отзывы о личности фигуранта.

В суде приняли во внимание признание вины, смягчающие обстоятельства и отзывы о личности фигуранта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асиновском городском суде Томской области 15 февраля вынесли приговор бывшему сотруднику службы исполнения наказаний в регионе Александру Миснику, сообщили в ведомстве.

По данным суда, фигурант являлся должностным лицом. Он пользовался служебными полномочиями в корыстных целях и незаконно хранил боеприпасы.

В суде приняли во внимание признание вины, смягчающие обстоятельства и отзывы о личности Мисника. За злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение боеприпасов ему назначили три года условно с испытательным сроком 3,5 года и лишили возможности занимать определённые должности.

Напомним, томича приговорили к условному сроку за помощь в заключении контракта.