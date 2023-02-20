Томича приговорили к условному сроку за помощь в заключении контракта

Томича осудили за мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

Из материалов дела следует, что весной 2020 года томич предложил директору коммерческой организации посодействовать в победе в конкурсе - чтобы именно с ними заключили договора по выполнению строительных работ на территории особой экономической зоны и их последующей приемке. Для этого нужно было передать 1 миллион рублей некому должностному лицу. Мужчина вызвался стать посредником в сделке.

В ноябре того же года он получил миллион, чтобы передать взятку адресату, до которого деньги в итоге так и не дошли. Потому что: первое – томич не собирался этого делать изначально; второе – они нужны были ему на собственные нужды.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество в крупном размере» и приговорил его к 4 годам условно с испытательным сроком в четыре года. Также ему нужно будет выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.