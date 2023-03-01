"Была вся в крови и без сознания": в аварии под Асино 1 марта погибла молодая девушка

Фото: "Регион-70"

В Томской области на выезде из города Асино 1 марта произошло смертельное ДТП. В аварии погибла молодая девушка-пассажир.

Со слов очевидцев, за рулем был парень. После удара, он вышел сам через заднюю дверь, и начал доставать девушку на переднем сиденье.

"Она была вся в крови и без создания. Свидетели остановили парня и вызвали скорую", - пишут очевидцы в паблике "Регион-70".

Позже появилась информация, что медикам не удалось спасти пассажирку.

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