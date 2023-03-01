Прокуратура утвердила обвинение в отношении водителя КАМАЗа, устроившего ДТП с томскими врачами

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Прокуратура по Томской области сообщила о утверждении обвинительного заключения в отношении водителя КАМАЗа. Речь про участника ДТП, где погибли четверо томских врачей.

"Прокуратура Томского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что он обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), пп. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).

Ранее также сообщалось, что устроивший смертельное ДТП со "скорой" водитель КамАза останется в СИЗО до 15 марта.