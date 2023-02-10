Устроивший смертельное ДТП со "скорой" водитель КамАза останется в СИЗО до 15 марта

В судебном заседании обвиняемый против продления ему срока содержания под стражей не возражал. Фото: Алёна Мищенко

В Томске продлили срок пребывания в СИЗО для водителя КамАза, который подозревается в ДТП с медработниками. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры Томского района Томский районный суд продлил срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли водитель и пассажиры автомобиля скорой помощи, до 15 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что 40-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Вину в содеянном он признал в полном объеме.

Напомним, что 14 декабря 2022 года на трассе Томск-Мариинск погибли 4 человека в страшной аварии с КАМАЗом. В результате столкновения автомобилей произошел пожар. В карете "скорой помощи" погибли значимые врачи перинатального центра Томской области.