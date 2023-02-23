Уровень заболеваемости ОРВИ в Томской области превысил эпидпорог на 33,7%

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В Томской области за неделю зафиксировано более 10 тысяч заболевших ОРВИ. Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 33,7%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как рассказывают врачи, 57% всех случаев ОРВИ зарегистрированы в Томске.

Помимо этого, специалисты утверждают, что на территории региона выявлено 3 случая гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года), 1 случай гриппа типа А H3N2, 25 случаев гриппа В, регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель коронавирусная инфекция.

Из-за вспышки заболеваемости в Томской области закрыто 4 школы и 2 детских сада.