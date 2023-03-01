В Томской области начали подготовку к сложному весеннему паводку

В марте специалисты проведут командно-штабные учения и проверят 20 муниципальных образования на готовность к паводку. Фото: Анна Ковалёва

В Томской области приступили к обсуждению вероятных чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка. Подготовку обсудили в региональной администрации участники комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Заседание провёл начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин. По видеосвязи к нему присоединились главы муниципальных образований, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Как объяснил начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Волков, в снежном покрове бассейна реки Обь содержится высокий запас воды. Она может достигнуть опасных отметок в селе Молчаново и городе Колпашево. В Томске сохраняется угроза затора при половодье.

Подготовку к паводку в регионе уже начали, заявил председатель областного комитета по вопросам ГО и ЧС Павел Плюхин. Из областного бюджета на ледорезные и ледовзрывные работы выделили 20 млн рублей. В муниципальных областях начнут работу 47 гидрологических постов для регулярного мониторинга уровня воды и обстановки вокруг. Технические сооружения готовы к природным аномалиям и соответствуют установленному уровню безопасности.

В марте специалисты проведут командно-штабные учения и проверят 20 муниципальных образования на готовность к паводку.

По словам Павла Плюхина, в зону затопления могут попасть три населённых пункта Томска - Нижний Склад, Аникино и Эушта, в Томском районе природное явление держит в опасности деревню Чёрная речка. Для предотвращения рисков заторов до 20 марта у Коммунального моста необходимо демонтировать ледяную технологическую трассу.

По предварительным прогнозам, во время прохождения талых вод угроза затопления нависла над 15 местностями региона. В Первомайском районе риску подвергаются населённые пункты Первомайское, Комсомольск, Беляй. В Асиновском - Копыловка, в Чаинском в группу входят Гришкино, Элитное, Тоинка, Черёмушки. В Колпашевском районе непогода может настигнуть Тогур, Тискино, Усть-Чаю, Иванкино, Чажемто. В Молчановском - Игреково и Могочино.

В опасную зону могут попасть дачные участки, линии электропередач, территории трасс, сельскохозяйственные угодья. Социально-значимые и критически важные объекты в группу риска не входят.

До 31 марта главы муниципальных образований должны обеспечить населённые пункты продуктами, медикаментами, топливом, альтернативными средствами связи и резервного питания. В посёлках с затруднённым транспортным движением необходимо организовать пункты временного размещения граждан.

Напомним, смь населенных пунктов в Томской области может затопить из-за нарушения сроков ремонта Коммунального моста.