В Томской области создадут систему медицинской реабилитации участников СВО

Медицинская помощь участникам спецоперации и их близким - важный приоритет региональной политики, считают в думе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Томской области разрабатывает систему реабилитации участников СВО. В программу планируют включить частные медицинские центры, отметила спикер областной думы Оксана Козловская на собрании регионального парламента 28 февраля.

“Считаю, что мы обязаны использовать ресурсы и кадры всех медорганизаций - региональных, федеральных, частных. План должен найти отражение в областной программе государственных гарантий", - заявила Козловская.

Спикер предложила заняться инициативой и подготовить предложения по совершенствованию нормативной структуры думскому совету, администрации и профильному комитету. По мнению Оксаны Козловской, помощь участникам спецоперации и их близким - важный приоритет региональной политики.

Напомним, в Томске НИИ онкологии не дали закупить лекарства на миллион рублей.