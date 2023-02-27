В Томске НИИ онкологии не дали закупить лекарства на миллион рублей

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Антимонопольная служба отменила закупку лекарства для НИИ в Томске. Уточняется, что УФАС по региону потребовало от Томского национального исследовательского медицинского центра отменить итоги торгов на поставку препаратов.

Речь идет о препаратах фолината кальция. Поставщика данного лекарства выбрали еще в январе прошлого года. Один из проигравших торги участников обратился к УФАС и заявил, что условия конкурса были нарушены.

Однако антимонопольная служба выяснили, что в конкурсе победила заявка, которая не соответствовала требованиям. Также выяснилось, что препарат не подходило по форме и дозировке, а также не было эквивалентом необходимого НИИ онкологии препарата. Отмечается, что заявки всех участников будут пересматривать.

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