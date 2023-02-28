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НовостиОбщество28 февраля 2023 8:42

Неподалёку от Стрежевого Томской области заметили четырёх волков 28 февраля

Местных жителей просят соблюдать осторожность при прогулках
Дарья Черникова
Хищники попали на видеозапись с вертолёта.

Хищники попали на видеозапись с вертолёта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью 28 февраля неподалёку от города Стрежевого в районе базы отдыха “Рыжая дача” заметили четырёх волков. Утром с вертолёта животных заметили у нефтеперекачивающей станции Раскино, рассказал в личном телеграм-канале мэр Стрежевого Валерий Дениченко.

По словам градоначальника, информация точная, хищники попали на видеозапись. Валерий Дениченко попросил местных жителей соблюдать осторожность.

Во второй половине дня охотников отправят на прочёсывание территории дач.

Напомним, в Каргасокском районе Томской области отстрелили четырёх волков.