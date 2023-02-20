В Каргасокском районе Томской области отстрелили четырёх волков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каргасокском районе 16 февраля отстрелили четырёх волков. Хищников заметили в лугах неподалёку от деревни Вертикос, рассказал заместитель председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Томской области Анатолий Истомин.

Напомним, 9 февраля в селе Каргасок на набережной реки Обь волк растерзал домашнюю собаку и съел её бок. После нападения животное убежало в лес. На следующий день у реки Панигатка обнаружили ещё одного хищника. Волка убили в районе деревни Старый Каргасок.

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