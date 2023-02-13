В Томске судебные приставы не взяли у должника миллион рублей

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Томский предприниматель решил вернуть 870 тысяч рублей долга и принёс миллион наличными в отделение Ленинского района, однако денег там не взяли. Об этом сообщили в пресс-центре регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Житель Томска задолжал департаменту управления муниципальной собственностью мэрии города оплату аренды общей стоимостью в 870 тысяч рублей.

Предприниматель не стал ждать официального извещения и самостоятельно пришел в отделение судебных приставов по Ленинскому району. Мужчина намеревался погасить долг на месте, наличные он показал сотрудникам, достав их из карманов куртки. С собой у бизнесмена был один миллион рублей.

Сотрудники службы пояснили томичу, что в отделениях не принимают деньги в уплату задолженностей, для этого нужно обратиться в банк с квитанцией от судебных приставов.

В ведомстве также напомнили, что долг по исполнительным производствам можно погасить через Госуслуги или портал ФССП России (сервис «Узнай о своих долгах»).

Кроме того, можно воспользоваться помощью рейдовой группы «Дорожный пристав», которые принимают наличные и безналичные средства.