Томским аграриям компенсируют часть затрат на транспортировку продукции

На финансирование госпрограммы выделили 7 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские предприниматели смогут поучаствовать в программе компенсации части затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса. Отбор заявок стартует сегодня, 27 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской и Томской областям со ссылкой на Минсельхоз.

«Производители и поставщики сельхозтоваров, в том числе экспортеры, смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой были осуществлены в III и IV кварталах 2022 года, а также в I и II кварталах 2023 года», - сказано в сообщении.

До 1 ноября 2023 года будет проводиться отбор заявок, которые можно оформить на портале «Мой экспорт». На странице Господдержки уже опубликовали сообщение: «Подайте заявку на компенсацию части затрат по доставке продукции покупателю в рамках специальной программы поддержки производителей и поставщиков промышленных товаров или товаров АПК».

На финансирование частичной компенсации затрат из федерального бюджета направили 7 млрд рублей. В ведомстве уточнили, что новую программу поддержки аграриев запустили для обеспечения продовольственной безопасности России.

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