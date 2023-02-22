В Томске провалился пол в аварийном деревянном доме

В жилом доме на Загорной провалился пол. Фото: "ВКонтакте" - группа "Регион 70"

В одной из квартир жилого деревянного дома Томска провалился пол. Здание признано аварийным. О произошедшем рассказали очевидцы в группе «Регион-70» в социальной сети «ВКонтакте».

«11 февраля 2023 года в одной из квартир на улице Загорной, 70 провалился пол, дом аварийный», – написали авторы поста.

По словам томичей, администрация Октябрьского района знала, что печь начала рушиться еще три года назад, но меры предприняты не были. Сами жильцы аварийного деревянного дома заявляют, что у них есть официальное решение суда о расселение квартиры.

Авторы поста опубликовали запись, на которой можно увидеть разрушившуюся комнатную печь. Под ней виден сам провал пола.

По словам очевидцев, в результате обрушения пола чудом никто не пострадал. Оно началось утром, а сам провал произошел в вечернее время.

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