Томичам предлагают помочь бездомным едой и лекарствами

Фото: фонд "Добродеи"

Во вторник, 10 января в Томске в очередной раз прошла благотворительная акция «Накорми бездомного». Ее организовал фонд «Добродеи», в этот день температура воздуха опустилась до -28 градусов.

Каждый вторник волонтеры собираются напротив дома на ул. Тверской, 32 и кормят бездомных. Команда добровольцев всегда готово принять в свою команду желающих готовить пищу или отвезти еду к месту акции.

Поварам необходимо взять на себя приготовление второго блюда и выпечки, расфасовать это и привезти на Тверскую. При трудностях с доставкой, волонтеры найдут транспорт самостоятельно.

Для бездомных добровольцы также ищут старенькие кнопочные телефоны. Они нужны тем людям, которые решили изменить свою жизнь и устроиться на работу.

Необходимы и лекарства. Неравнодушные могут принести вату, бинты, перекись водорода, лейкопластырь, медицинский клей БФ-6 и мазь от ожогов.

Склада для хранения вещей у фонда нет, поэтому томичи могут принести что-то принести во время акции каждый вторник на Тверскую.

Принести теплые вещи и лекарственные препараты можно на пр. Фрунзе, 25, офис 506. Необходимо предварительно созвониться по телефону 33-23-27.

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