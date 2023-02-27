На 26 улицах Томска отключат холодную воду 27 февраля

Фото: Анна Ковалёва

Жители почти 30 улиц Советского района Томска останутся без холодной воды сегодня, 27 февраля. Информация об этом появилась на портале «Томскводоканала».

«В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 23-00 27.02.2023 до 06-00 28.02.2023», - говорится в сообщении.

Отключения произойдут на улицах Восточная, Дальняя, Достоевского, Жуковского, Толстого, Маяковского, Кошевого, Некрасова, Вицмана, Сибирская, Разина, Украинская, Челюскинцев, Ярославская, а также на переулках Дальний, 1-й, 2-й и 3-й, Казанские, Мирный, Казахский, Овражный, Украинский, Ярославский и на Комсомольском проспекте.

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