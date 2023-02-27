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НовостиОбщество27 февраля 2023 6:51

В Томске изменят схему проезда транспорта на пересечении Иркутского тракта и 1-й Рабочей улицы

Новый правила начнут действовать уже в марте
Дарья Черникова
По третьей полосе разрешат проезд прямо и налево.

По третьей полосе разрешат проезд прямо и налево.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте в Томске изменят схему движения транспорта на пересечении Иркутского тракта и 1-й Рабочей улицы. В городской администрации уточнили, что порядок вводят по согласованию с ГИБДД.

По третьей полосе разрешат проезд прямо и налево. Соответствующий дорожный знак установят после принятия постановления. Пока автомобилисты могут поворачивать на в левую сторону, на 1-ю Рабочую улицу.

Правила планируют изменить ради развития пропускной способности участка дороги.

Напомним, с помощью инициативы в ГИБДД Томска намерены устранить “дорожную ловушку” у ДОСААФ и освободить водителей от штрафов.